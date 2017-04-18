В Госдуме обсудят влияние США на выборы в России
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил рассмотреть вопросы американского влияния на технологию выборов в России.
В центре внимания депутатов и экспертов находится вопрос о том, соблюдают ли работающие в России редакции радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также американской телекомпании «CNN» законодательство РФ и не влияли ли они на выборы в России.
Депутат напомнил, что дискуссия проходит, в том числе, на фоне нескольких расследований, которые ведутся в Соединенных Штатах в отношении России. В частности, сейчас ФБР проводит расследование о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США.
Глава комитета отметил, что «обсуждаемые структуры являются частью более масштабной американской системы давления» на Россию, передает ТАСС.
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