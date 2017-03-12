В Госдуме обсудят новый принцип получения российского гражданства
В России может появиться новая система получения гражданства, основанная на «праве почвы».
Как сообщает «Газета.ru», инициатива принадлежит председателю комитета по делам национальностей Госдумы Руслану Бальбеку, Наталье Поклонской и Константину Затулину.
Бальбек заявил: «В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи».
Таким образом, по словам Бальбека, право на получение российского гражданства по упрощенной системе получат выходцы из стран постсоветского пространства.
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