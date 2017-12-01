В Госдуме обсудят льготы для мультипликаторов
На рассмотрение нижней палаты российского парламента поступил законопроект о льготах для организаций, которые занимаются производством мультфильмов.
В случае принятия закона, отечественные мультипликаторы будут платить страховые и пенсионные взносы по льготным тарифам в 2018-2023 годах.
Документ ранее уже получил одобрение кабмина. Авторы законопроекта полагают, что введение льгот позволит снизить себестоимость продукции мультипликаторов, а также привлечет в данную сферу других специалистов, передает телеканал «360».
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