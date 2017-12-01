В Госдуме обсудят льготы для мультипликаторов

На рассмотрение нижней палаты российского парламента поступил законопроект о льготах для организаций, которые занимаются производством мультфильмов.

В случае принятия закона, отечественные мультипликаторы будут платить страховые и пенсионные взносы по льготным тарифам в 2018-2023 годах.

Документ ранее уже получил одобрение кабмина. Авторы законопроекта полагают, что введение льгот позволит снизить себестоимость продукции мультипликаторов, а также привлечет в данную сферу других специалистов, передает телеканал «360».