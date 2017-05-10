В Госдуме назвали визит Лаврова в США результативным

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

По его словам, эти встречи носили «однозначно результативный характер». Они заложили основу для организации встречи президента России Владимира Путина с Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, сообщает РИА «Новости».

Слуцкий отметил, что при предыдущем лидере США Бараке Обаме российско-американские отношения опустились до почти нулевого уровня. Нынешние переговоры Лаврова способствуют их поднятию до «рабочего и конструктивного».