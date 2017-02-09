В Госдуме назвали сумму штрафа за проезд и парковку на газонах

Очередной проект закона об административном наказании автомобилистов за порчу газонов предусматривает штраф в 5 тысяч рублей.

Заксобрание Свердловской области внесло в нижнюю палату российского парламента инициативу о введении такого штрафа. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении, сообщает ТАСС.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) предлагается дополнить новой статьей «Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях».

Статья предусматривает административную ответственность за эти правонарушения в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.