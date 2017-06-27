В Госдуме назвали сотрясанием воздуха обвинения Киева в адрес Москвы
Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление украинского парламентария Антона Геращенко, заподозрившего Москву в организации взрыва в Киеве, в результате которого погиб полковник Максим Шаповал.
Он отметил, что обвинения России в организации политических убийств совершенно безосновательны и являются всего лишь сотрясанием воздуха. По мнению Бальбека, Геращенко везде мерещится рука Москвы из-за «прогрессирующей психической болезни», сообщает «Лента.ру».
«Да и, честно говоря, несчастный полковник Шаповал, пожалуй, был бы последним, чья смерть могла бы кого-то порадовать в России», - добавил парламентарий.
Полковник украинской разведки Шаповал погиб сегодня утром в Киеве при взрыве его автомобиля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «теракт». По мнению Геращенко, убийство могло быть организовано Москвой, которая якобы специально готовит террористов и диверсантов для отправки их на Украину.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии