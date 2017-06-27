В Госдуме назвали сотрясанием воздуха обвинения Киева в адрес Москвы

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление украинского парламентария Антона Геращенко, заподозрившего Москву в организации взрыва в Киеве, в результате которого погиб полковник Максим Шаповал.

Он отметил, что обвинения России в организации политических убийств совершенно безосновательны и являются всего лишь сотрясанием воздуха. По мнению Бальбека, Геращенко везде мерещится рука Москвы из-за «прогрессирующей психической болезни», сообщает «Лента.ру».

«Да и, честно говоря, несчастный полковник Шаповал, пожалуй, был бы последним, чья смерть могла бы кого-то порадовать в России», - добавил парламентарий.

Полковник украинской разведки Шаповал погиб сегодня утром в Киеве при взрыве его автомобиля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «теракт». По мнению Геращенко, убийство могло быть организовано Москвой, которая якобы специально готовит террористов и диверсантов для отправки их на Украину.