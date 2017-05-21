В Госдуме назвали шантажом слова представителя Transparency в адрес Поклонской

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев назвал шантажом слова заместителя гендиректора российского филиала международной антикоррупционной организации Transparency Ильи Шуманова об их намерении проверить депутата ГД Наталью Поклонскую на причастность к коррупции.

Васильев сказал: «Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж». Он добавил, что депутат вправе инициировать расследование, если деятельность той или иной организации вызывает у него сомнения, пишет РИА Новости.

Ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о необходимости провести проверку Фонда борьбы с коррупцией и российского отделения Transparency International. В ответ на это Шуманов написал в Facebook: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».