В Госдуме назвали обвинения Украины в попытке захвата катера абсурдными
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал обвинения Украины в адрес РФ в попытке захватить спасательный катер в Черном море абсурдными.
По его словам, российский флот не нуждается в украинских катерах и все обвинения в захвате украинского судна высосаны из пальца и явно абсурдны.
Депутат также подчеркнул, что, скорее всего украинский катер просто перепутал свои территориальные воды с чужими.
Ранее министерство инфраструктуры Украины обвинило российский корабль в попытке захватить украинский спасательный катер в Черном море, сообщает «РИА Новости».
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