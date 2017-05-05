В Госдуме назвали обвинения Украины в попытке захвата катера абсурдными

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал обвинения Украины в адрес РФ в попытке захватить спасательный катер в Черном море абсурдными.

По его словам, российский флот не нуждается в украинских катерах и все обвинения в захвате украинского судна высосаны из пальца и явно абсурдны.

Депутат также подчеркнул, что, скорее всего украинский катер просто перепутал свои территориальные воды с чужими.

Ранее министерство инфраструктуры Украины обвинило российский корабль в попытке захватить украинский спасательный катер в Черном море, сообщает «РИА Новости».