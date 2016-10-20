В Госдуме РФ назвали кощунством карикатуру Charlie Hebdo на собор РПЦ в Париже

Реакция журнала Charlie Hebdo на открытие в Париже Российского православного духовно-культурного центра является кощунством. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

- То, что делает журнал Charlie Hebdo, называется кощунством. Пользуясь отсутствием запретительных норм во французском законодательстве, газета систематически оскорбляет взгляды людей по всему миру, глумясь над важными событиями или трагедиями, - цитирует Никонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, на которой изображен православный храм, на куполах которого нарисованы надутые лица.

По словам Никонова, если бы такое произошло в России, авторов можно было бы привлечь к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Во Франции же законодательно глумление над религиозными святынями не запрещено.