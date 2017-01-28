В Госдуме хотят ввести плату за посещение природных парков

В думском комитете по экологии охране окружающей среды обсуждают возможность введения платы за посещение гражданами отечественных природных парков.

Авторы инициативы отмечают, что данная мера необходима, поскольку посетители нередко наносят вред паркам, оставляя множество мусора.

Предполагается, что размер платы за вход будет определяться властями регионов и экологами. Он составит порядка полутора тысяч рублей. При этом для отдельных категорий граждан могут быть предусмотрены льготы.

Ряд экспертов не согласны с инициативой парламентариев. По их мнению, люди не должны платить за то, чтобы просто погулять в таких парках и полюбоваться природой, передает РИА «Новости».

К числу природных парков относятся Бажовские места в Свердловской области, Цимлянские пески в Волгоградской области, Веппский лес в Ленобласти и другие.