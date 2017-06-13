В Госдуме хотят узаконить георгиевскую ленту

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко предлагает на законодательном уровне сделать георгиевскую ленту символом Победы.

На своей странице в Facebook парламентарий написал, что намерен завтра объявить о своей инициативе в Думе. По мнению Ревенко, георгиевская лента должна получить тот же статус, что и Боевое Красное Знамя. Он выразил надежду на то, что его предложение будет поддержано не только сопартийцами, но и остальными коллегами по парламенту.

Поводом для инициативы послужил законодательный запрет георгиевской ленточки на Украине. Ранее стало известно, что президент Петр Порошенко подписал соответствующий нормативный акт, который предусматривает административную ответственность за нарушение запрета.