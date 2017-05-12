В Госдуме хотят ужесточить правила опеки
Депутаты Госдумы готовят законопроект, который ужесточит правила передачи детей под опеку.
В частности, авторы инициативы предлагают отдавать детей под опеку только родственникам. По словам парламентариев, средства, которые выделяются опекунам из бюджета, нередко привлекают недобросовестных граждан.
Кроме того, депутаты хотят ограничить число передаваемых под опеку детей – не более двух-трех одной семье. При этом возраст одного из опекунов должен быть менее 50 лет, сообщает НСН со ссылкой на RT.
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