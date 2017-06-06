В Госдуме хотят повысить штрафы для водителей

Думский комитет по государственному строительству и законодательству намерен одобрить правительственный законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей, не пропускающих пешеходов на нерегулируемых переходах.

В настоящее время непропуск пешехода на «зебре» может обойтись водителю в полторы тысячи рублей. Проект предлагает увеличение этой суммы до двух с половиной тысяч рублей, пишут «Известия».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что данная мера не повысит безопасность на дорогах, поскольку многие пешеходы ведут себя безответственно – перебегают дорогу с риском для жизни.

С ним согласен первый зампред комитета Думы Вячеслав Лысаков. Он считает, что ужесточение ответственности для водителей должно сопровождаться аналогичной мерой и для пешеходов.

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Места: Россия
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