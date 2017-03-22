Госдума запретила переводить деньги на Украину через иностранные платежные системы

Закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину при помощи иностранных платежных систем, принят депутатами Госдумы РФ в окончательном третьем чтении.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования. Новые правила будут распространяться и на запреты, введенные иностранными государствами до принятия документа, - сообщает РИА «Новости».

Ранее, в октябре 2016 года Киев запретил работу российских платежных систем. В список вошли «Колибри» (структура Сбербанка), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

Принятый депутатами Госдумы РФ закон является ответной мерой на предпринятые властями Украины шаги.

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