Госдума высказалась против запрета продаж сигарет лицам до 21 года
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу табачных изделий лицам в возрасте до 21 года.
Думский комитет по охране здоровья счел, что инициатива необоснованно ограничивает способность совершеннолетних граждан осуществлять свои права и вступать в гражданские правоотношения, к которым относится и купля-продажа.
Помимо этого, в комитете решили, что в документе не приводятся достаточные аргументы и обоснования, доказывающие необходимость увеличения возраста, с которого граждане могут покупать табачные изделия, сообщает РИА «Новости».
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