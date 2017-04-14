Госдума высказалась против запрета продаж сигарет лицам до 21 года

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу табачных изделий лицам в возрасте до 21 года.

Думский комитет по охране здоровья счел, что инициатива необоснованно ограничивает способность совершеннолетних граждан осуществлять свои права и вступать в гражданские правоотношения, к которым относится и купля-продажа.

Помимо этого, в комитете решили, что в документе не приводятся достаточные аргументы и обоснования, доказывающие необходимость увеличения возраста, с которого граждане могут покупать табачные изделия, сообщает РИА «Новости».