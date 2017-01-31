Госдума всерьез возьмется за «зацеперов»

Законопроект о привлечении к уголовной ответственности так называемых «зацеперов» будет разработан к середине февраля. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что действие нормативного акта будет распространяться на лиц, слепящих пилотов самолетов лазерными указками и забрасывающих камнями поезда.

По словам депутата, подобные действия сильно влияют не только на движение транспорта, но также на жизнь, права и здоровье конкретных граждан, сообщает «Интерфакс».

Крашенинников добавил, что будет подготовлен именно отдельный законопроект, поскольку указанные действия не учитываются проектом о хулиганстве в общественном транспорте, который в настоящее время рассматривается парламентариями.

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