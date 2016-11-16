Госдума установила наказание для депутатов за прогулы заседаний

Госдума приняла поправки в регламент, предусматривающие штрафы для парламентариев, прогуливающих пленарные заседания.

В соответствии с ними, за каждое пропущенное заседание у депутатов будет вычитаться одна шестая часть зарплаты. Решения о штрафах будет приниматься думским комитетом по регламенту и публиковаться на официальном сайте Думы.

Пленарное заедание будет считаться пропущенным, если парламентарий ни разу не зарегистрировался в его ходе. Это можно сделать три раза в течение дня.

В качестве уважительных причин пропуска заседаний названы командировки, временная нетрудоспособность и выполнение ответственных поручений вне здания Госдумы, сообщает ТАСС.