Госдума установила наказание для депутатов за прогулы заседаний
Госдума приняла поправки в регламент, предусматривающие штрафы для парламентариев, прогуливающих пленарные заседания.
В соответствии с ними, за каждое пропущенное заседание у депутатов будет вычитаться одна шестая часть зарплаты. Решения о штрафах будет приниматься думским комитетом по регламенту и публиковаться на официальном сайте Думы.
Пленарное заедание будет считаться пропущенным, если парламентарий ни разу не зарегистрировался в его ходе. Это можно сделать три раза в течение дня.
В качестве уважительных причин пропуска заседаний названы командировки, временная нетрудоспособность и выполнение ответственных поручений вне здания Госдумы, сообщает ТАСС.
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