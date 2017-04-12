Госдума согласилась с переносом президентских выборов

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающий перенос дат президентских выборов в России с 11 на 18 марта.

Согласно действующему законодательству, выборы главы государства должны состояться во втрое воскресенье марта. В проекте отмечено, что в случаях, когда указанный день является совмещенным, послепраздничным или рабочим, день голосования следует переносить на третье воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта.

Авторами поправок в законодательство выступили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков, сообщает РИА «Новости». Ранее их инициатив получила одобрение правительства.