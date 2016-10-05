Госдума РФ седьмого созыва утвердила председателей 26 комитетов

На состоявшемся в среду, 5 октября первом заседании Государственная дума РФ утвердила 26 председателей комитетов нижней палаты парламента.

13 глав комитетов являются членами фракции «Единая Россия», по пять комитетов возглавили депутаты КПРФ и ЛДПР и три – «Справедливой России», - сообщает «Интерфакс».

Главами комитетов от «Единой России» стали Павел Крашенинников (комитет по конституционному законодательству), Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Владимир Шаманов (по обороне), Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции), Вячеслав Никонов (по образованию и науке), Николай Николаев (по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям), Евгений Москвичёв (по транспорту и строительству), Ольга Тимофеева (по экологии и охране окружающей среды), Станислав Говорухин (по культуре), Ольга Савастьянова (по регламенту и организации работы Госдумы), Дмитрий Морозов (по охране здоровья), Павел Завальный (по энергетике) и Ильдар Гильмутдинов (по делам национальностей).

Представители КПРФ возглавят пять комитетов: Леонид Калашников - комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Сергей Гаврилов - по делам общественных объединений и религиозных организаций, Тамара Плетнева - по делам семьи, женщин и детей, Владимир Кашин - по аграрной политике, а также Николай Харитонов - по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Фракция ЛДПР впервые получила пост главы комитета по международным делам, его занял Леонид Слуцкий. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи возглавил Михаил Дегтярев, комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству – Сергей Жигарев, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов – Ярослав Нилов, комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления - Алексей Диденко.

От фракции «Справедливая Россия» главами комитет стали Галина Хованская (по жилищной политике и ЖКХ), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку), Леонид Левин (по информационной политике, информационным технологиям и связи).

В Госдуме РФ седьмого созыва сформировано 26 комитетов, в нижней палате парламента предыдущего созыва их было 30.

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