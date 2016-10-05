Госдума РФ седьмого созыва избрала шестерых вице-спикеров

На состоявшемся в среду, 5 октября первом заседании Государственной думы РФ седьмого созыва избраны шесть вице-спикеров нижней палаты парламента.

В их числе четыре представителя фракции «Единая Россия» (Сергей Неверов, Владимир Васильев, Ирина Яровая, Петр Толстой), по одному представителю от ЛДПР (Игорь Лебедев) и «Справедливой России» (Ольга Епифанова).

Первыми вице-спикерами палаты избраны единоросс Александр Жуков и депутат от КПРФ Иван Мельников. Оба депутата занимали посты первых зампредов и в Госдуме шестого созыва, - сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что обладающая конституционным большинством фракция «Единая Россия» получила пост председателя нижней палаты парламента – им избран Вячеслав Володин.