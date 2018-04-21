Госдума сдала тест по истории Великой Отечественной войны

Депутаты Госдумы написали тест по истории победы над фашизмом, приуроченный ко Дню Победы во Второй мировой войне.

Участниками международной акции стали представители нижней палаты парламента, а также студенты столичных вузов и школьники.

Как сообщила РИА «Новости» заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина, тест пройдет на более чем 8 тыс. площадках, его напишут свыше полумиллиона человек.

В 2018 году тест на знание истории Великой Отечественной войны проходит третий раз.