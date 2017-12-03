Госдума рассмотрит законопроект об увеличении штрафов за выращивание конопли

Парламент Кабардино-Балкарии внес в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение штрафов за несвоевременное уничтожение наркотических растений.

В настоящее время штраф для физических лиц за выращивание конопли составляет 1,5-2 тыс. рублей. Для должностных лиц он доходит до 3-4 тысяч, а для чиновников – 30-40, передает телеканал «360».

Авторы законопроекта предлагают повысить сумму штрафов в два раза: для физлиц - от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч.

В октябре Минсельхоз России потребовал увеличить объемы посевов технической конопли.