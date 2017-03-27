Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства

Член Совета Федерации РФ Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на суррогатное материнство в России.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, во многих странах, в том числе Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, отдельных штатах США, Франции, суррогатное материнство полностью запрещено, а в ряде стран (Великобритания, Израиль, Швейцария) введены жесткие ограничения, в том числе запрещающие оказание услуги суррогатного материнства на коммерческой основе, - сообщает «Интерфакс».

Сенатор отмечает также, что в последние годы осуществление услуг суррогатного материнства стало весьма быстро развивающимся и почти не регулируемым государством бизнесом, все чаще к услугам россиянок в этой области прибегают не российские пары, а иностранные.

По оценкам Белякова, сложившуюся ситуацию можно трактовать таким образом, что Россия стала одним из центров «репродуктивного туризма».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию протестной акции

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО