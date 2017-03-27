Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства

Член Совета Федерации РФ Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на суррогатное материнство в России.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, во многих странах, в том числе Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, отдельных штатах США, Франции, суррогатное материнство полностью запрещено, а в ряде стран (Великобритания, Израиль, Швейцария) введены жесткие ограничения, в том числе запрещающие оказание услуги суррогатного материнства на коммерческой основе, - сообщает «Интерфакс».

Сенатор отмечает также, что в последние годы осуществление услуг суррогатного материнства стало весьма быстро развивающимся и почти не регулируемым государством бизнесом, все чаще к услугам россиянок в этой области прибегают не российские пары, а иностранные.

По оценкам Белякова, сложившуюся ситуацию можно трактовать таким образом, что Россия стала одним из центров «репродуктивного туризма».