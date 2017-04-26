Госдума рассмотрит возможность военнослужащих получать подарки

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о праве военнослужащих получать подарки на официальных мероприятиях. Автором инициативы выступил сенатор Александр Башкин.

В настоящее время и гражданским служащим и военным запрещено получать подарки, денежные вознаграждения и тому подобное в связи с исполнением должностных обязанностей. Однако для гражданских лиц сделано исключение – для них не является нарушением закона получение подарков в командировках, на протокольных и других официальных мероприятиях.

Башкин предлагает сделать такое же исключение и для военнослужащих, передает «Интерфакс».