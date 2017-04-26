Госдума рассмотрит возможность военнослужащих получать подарки
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о праве военнослужащих получать подарки на официальных мероприятиях. Автором инициативы выступил сенатор Александр Башкин.
В настоящее время и гражданским служащим и военным запрещено получать подарки, денежные вознаграждения и тому подобное в связи с исполнением должностных обязанностей. Однако для гражданских лиц сделано исключение – для них не является нарушением закона получение подарков в командировках, на протокольных и других официальных мероприятиях.
Башкин предлагает сделать такое же исключение и для военнослужащих, передает «Интерфакс».
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