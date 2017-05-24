Госдума призвала ОБСЕ отреагировать на блокировку Киевом российских соцсетей

Госдума приняла проект обращения к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором призывает осудить действия властей Украины, запретивших доступ гражданам к российским интернет-ресурсам.

Парламентарии отметили, что Киев своими запретами грубо нарушает фундаментальные права и свободы украинцев, закрепленные международно-правовыми актами и конституцией Укпаины.

«На глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной вражды, подавляющего инакомыслие, свободу слова и жестко ограничивающего беспрепятственный доступ к информации», - говорится в обращении.