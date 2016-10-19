Госдума приостановили соглашение с США об утилизации плутония

Государственная дума РФ приняла законопроект о приостановлении Россией действия межправительственного соглашения с США об утилизации плутония.

Госдума практически единогласно поддержала этот документ, лишь один депутат воздержался, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился приостановить соглашение между госкорпорацией «Росатом» и министерством энергетики США об утилизации плутония. Это было сделано из-за политики Вашингтона по отношению к Москве.