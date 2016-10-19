Госдума приостановили соглашение с США об утилизации плутония
Государственная дума РФ приняла законопроект о приостановлении Россией действия межправительственного соглашения с США об утилизации плутония.
Госдума практически единогласно поддержала этот документ, лишь один депутат воздержался, сообщает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился приостановить соглашение между госкорпорацией «Росатом» и министерством энергетики США об утилизации плутония. Это было сделано из-за политики Вашингтона по отношению к Москве.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии