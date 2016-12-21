Госдума приняла заявление в связи с убийством посла РФ в Турции
Депутаты Госдумы РФ призвали принять дополнительные меры безопасности в отношении российских диппредставительств за рубежом, в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Госдума также призвала парламенты других стран сплотиться для создания эффективной антитеррористической коалиции.
За принятие документа проголосовали 428 депутатов, еще один воздержался.
Андрей Карлов был убит на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, сообщает «РИА Новости».
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