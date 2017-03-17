Госдума приняла закон о приоритете натурального возмещения ОСАГО в третьем чтении

Закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой принят Госдумой РФ в окончательном третьем чтении. Он должен вступить в силу через 30 дней после публикации и будет действовать только в отношении новых договоров.

Закон определяет конкретные случаи, когда автовладелец сможет получить выплату в денежной форме, а когда страховщик лишь оплатит ремонт (так называемое «прямое» возмещение), - сообщает РИА «Новости».

Денежная компенсация предусмотрена, если после ДТП машина будет полностью уничтожена или стоимость ремонта превысит 400 тысяч рублей (размер предельной страховой выплаты).

Кроме того, деньги положены в случае смерти потерпевшего, либо причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. На денежное возмещение также могут рассчитывать инвалиды первой и второй группы.

Автовладельцы смогут сами выбрать станцию техобслуживания из перечня страховой компании. Привлечь к ремонту другую организацию водитель также сможет, но для этого потребуется согласие страховщика.

В законе содержится ряд требований к станциям техобслуживания — они должны находиться в пределах 50 километров от места ДТП или жительства участника аварии.

Минимальная гарантия на ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, — год. При этом СТО должны отремонтировать автомобиль в течение 30 дней.

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