Госдума приняла закон об уголовной ответственности за допинг

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об уголовном наказании за применение допинга в спорте.

Авторами законопроекта выступили депутаты Ильдар Гильмутдинов, Дмитрий Свищев и Марат Бариев. В ходе работы в проект закона были внесены правительственные поправки, смягчающие наказание.

Согласно новому закону, склонение спортсмена к допингу тренером или специалистом теперь наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей и запретом на определенную деятельность на срок до 3 лет, либо ограничением свободы на срок до одного года.

Врачи, использующие допинг, вне зависимости от того, давал ли спортсмен свое согласие на это, также будут наказаны штрафом до 1 миллиона рублей или заключением под стражу на срок до одного года. Кроме того, предусмотрен запрет на профессиональную деятельность сроком до 4 лет, сообщает «Интерфакс». http://www.interfax.ru/russia/535497