Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2017-2019 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. За принятие законопроекта проголосовали 334 депутатов, против высказались 100 депутатов.

Согласно проекту бюджета, доходы в 2017 году составят 13 триллионов 487,6 миллиардов рублей, расходы составят 16 триллионов 240,8 миллиардов рублей.

Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2 триллиона 753,2 миллиарда рублей.

Доходы на 2018 и 2019 годы запланированы на уровне 14 триллионов 028,5 миллиарда рублей и 14 триллионов 844,8 миллиарда рублей соответственно. Расходы, согласно проекту, в 2018 году составят 16 триллионов 039,7 миллиарда рублей, в 2019 году - 15 триллионов 986,98 миллиардов рублей.

Дефицит бюджета в 2018 году прогнозируется на уровне 2 триллиона 011,2 миллиарда рублей, в 2019 году - 1 триллион 142,2 миллиарда рублей.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 86,806 триллионов рублей в 2017 году, 92,296 триллиона рублей в 2018 году и 98,860 триллионов рублей в 2019 году. Рост ВВП прогнозируется на уровне 0,6 процента в 2017 году, 1,7 процента в 2018 году и 2,1 процента в 2019 годах.

В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 году предлагается использование Резервного фонда в размере 1,150 триллиона рублей и использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 668,2 миллиардов рублей.

В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году, сообщает «Интерфакс».

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