Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о выплате 5 тысяч пенсионерам

Депутаты Госдумы седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий единовременную выплату каждому пенсионеру пяти тысяч рублей в январе 2017 года.

Выплату должны получить все постоянно проживающие на территории России лица, получающие пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года, - сообщает ТАСС.

Выплатить средства должны территориальные органы Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета.

«Удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты не производятся», - подчеркивается в законопроекте.

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Места: Россия
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