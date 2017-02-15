Госдума предложила «спрятать» продажу алкоголя от подрастающего поколения

Полки с алкогольными напитками не должны привлекать внимание детей, поэтому спиртосодержащую продукцию следует продавать только в специальных алкомаркетах. Эта идея вошла в пакет рекомендаций правительству, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, кричащая реклама привлекает внимание уже на входе в магазины, это видят дети, проходящие с родителями мимо ярких полок с бутылками.

«Мы должны добиться, чтоб алкогольная продукция продавалась отдельно от продуктов», - цитирует «Интерфакс» Леонида Огуля. Он предлагает отделить алкогольные секции, как это сделано с табачной продукцией, либо перенести продажу горячительных напитков в «алкомаркеты».