Госдума предложила «спрятать» продажу алкоголя от подрастающего поколения
Полки с алкогольными напитками не должны привлекать внимание детей, поэтому спиртосодержащую продукцию следует продавать только в специальных алкомаркетах. Эта идея вошла в пакет рекомендаций правительству, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
По его словам, кричащая реклама привлекает внимание уже на входе в магазины, это видят дети, проходящие с родителями мимо ярких полок с бутылками.
«Мы должны добиться, чтоб алкогольная продукция продавалась отдельно от продуктов», - цитирует «Интерфакс» Леонида Огуля. Он предлагает отделить алкогольные секции, как это сделано с табачной продукцией, либо перенести продажу горячительных напитков в «алкомаркеты».
Следующая новость Страны Балтии упростили перемещение войск НАТО по своим территориям
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии