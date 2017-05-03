Госдума РФ повысит представительские функции
Внесенный на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий повышение статуса депутатов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками, нашел поддержку в Ассоциации юристов РФ.
Документ обязывает руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти выступать на заседаниях региональных парламентов с информацией о результатах своей работы.
«Законодательные органы государственной власти субъектов РФ получают право на максимально оперативное и эффективное взаимодействие с руководителями территориальных органов власти. Право на прием в первоочередном порядке должностными лицами повысит представительские функции Госдумы», — цитирует ИА REGNUM председателя правления ассоциации юристов РФ Владимира Груздева.
Законопроект внесен в Госдуму председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, главами профильных комитетов Совфеда и Госдумы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии