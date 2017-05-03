Госдума РФ повысит представительские функции

Внесенный на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий повышение статуса депутатов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками, нашел поддержку в Ассоциации юристов РФ.

Документ обязывает руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти выступать на заседаниях региональных парламентов с информацией о результатах своей работы.

«Законодательные органы государственной власти субъектов РФ получают право на максимально оперативное и эффективное взаимодействие с руководителями территориальных органов власти. Право на прием в первоочередном порядке должностными лицами повысит представительские функции Госдумы», — цитирует ИА REGNUM председателя правления ассоциации юристов РФ Владимира Груздева.

Законопроект внесен в Госдуму председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, главами профильных комитетов Совфеда и Госдумы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

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