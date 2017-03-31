Госдума в полном составе отчиталась о доходах за 2016 год

Все депутаты нижней палаты российского парламента отчитались о своих доходах, расходах и имуществе за прошлый год.

Данные сведения будут опубликованы на официальном сайте Госдумы, после того как пройдут проверку. Срок подачи деклараций истекает 1 апреля. Спустя примерно две недели информация будет доступна для ознакомления, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что декларации подали все члены кабмина во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Они будут размещены на сайте правительства.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость Турция готовится к новой операции в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО