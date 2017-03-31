Госдума в полном составе отчиталась о доходах за 2016 год
Все депутаты нижней палаты российского парламента отчитались о своих доходах, расходах и имуществе за прошлый год.
Данные сведения будут опубликованы на официальном сайте Госдумы, после того как пройдут проверку. Срок подачи деклараций истекает 1 апреля. Спустя примерно две недели информация будет доступна для ознакомления, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что декларации подали все члены кабмина во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Они будут размещены на сайте правительства.
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