Госдума РФ поддержала исключение домашних побоев из числа уголовных преступлений

В Государственной думе РФ в первом чтении принят законопроект, предусматривающий переведение домашних побоев из числа уголовных в сферу административных правонарушений.

Авторы закона предлагают внести поправки в статью 116 Уголовного кодекса, которая с июля 2016 года переводит побои в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.

- Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием, — цитирует РИА «Новости» пример, приведенный заместителем главы комитета Совета Федерации по законодательству Еленой Мизулиной.

Она также назвала старый «закон о шлепках» актом ненависти по отношению к семьям с детьми, заявив, что он нарушает принцип соразмерности наказания.

Один из авторов нового законопроекта, депутат от «Единой России» Ольга Баталина ранее также пояснила, что у людей вызывало «объективное недоумение», почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.

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