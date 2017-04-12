Госдума отклонила законопроект 20-летней давности
Госдума отклонила законопроект, внесенный на рассмотрение в 1996 году. Документ содержал положения, регулирующие гражданско-правовую ответственность за причинение ядерного вреда.
Зампред думского комитета по финансовому рынку Юрий Олейников пояснил, что проект, принятый в первом чтении в 1998 году, в настоящее время утратил свою актуальность. На сайте Госдумы отмечено, что за отклонение документа проголосовали 333 парламентария.
Ранее вице-спикер Думы Александр Жуков сообщил, что фракциям, заксобраниям в регионах и правительству дано два месяца на то чтобы отозвать неактуальные сегодня законопроекты.
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