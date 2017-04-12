Госдума отклонила законопроект 20-летней давности

Госдума отклонила законопроект, внесенный на рассмотрение в 1996 году. Документ содержал положения, регулирующие гражданско-правовую ответственность за причинение ядерного вреда.

Зампред думского комитета по финансовому рынку Юрий Олейников пояснил, что проект, принятый в первом чтении в 1998 году, в настоящее время утратил свою актуальность. На сайте Госдумы отмечено, что за отклонение документа проголосовали 333 парламентария.

Ранее вице-спикер Думы Александр Жуков сообщил, что фракциям, заксобраниям в регионах и правительству дано два месяца на то чтобы отозвать неактуальные сегодня законопроекты.