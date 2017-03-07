Госдума отклонила законопроект об ответственности госслужащих за оскорбления

Нижняя палата российского парламента отклонила законопроект, предусматривающий ответственность представителей власти за оскорбления в адрес граждан.

Авторы документа отмечали, что подобная норма отсутствует в отечественном уголовном законодательстве. Необходимость ее включения в УК они объясняли тем, что оскорбление граждан наносит вред всему институту госвласти.

Документ предусматривал наказание виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода представителя власти за период до трех месяцев. Кроме того, он мг быть наказан обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, сообщает «Газета.ру».