Госдума РФ отклонила предложенный Жириновским законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект, предусматривающий отмену Единого государственного экзамена, внесенный на рассмотрение Госдумы РФ лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, а также членами фракции Алексеем Диденко и Михаилом Дегтяревым, отклонен парламентариями в первом чтении.

Как отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, ЕГЭ должен был искоренить коррупцию и обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников.

«Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит результатов, которые должны были бы выражаться в высоком качестве знаний учеников, доступности высшего образования, снижении коррупции», - цитирует текст документа ТАСС.

Вопрос об отмене ЕГЭ поднимался в нижней палате парламента неоднократно, в том числе КПРФ и «Справедливой Россией», однако инициаторы отказа от Единого государственного экзамена не смогли предложить достойной альтернативы.