Госдума отказалась ограничивать зарплаты топ-менеджеров

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предусматривает ограничение зарплат топ-менеджеров государственных компаний.

Автором документа выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. По его замыслу, оклады, стимулирующие и иные выплаты руководителей, замов, главных бухгалтеров и ряда других сотрудников госкорпораций не должны превышать среднемесячную зарплату президента России.

Наряду с этим проект устанавливает предельное соотношение зарплат топ-менеджеров и средней зарплаты остальных работников, сообщает РИА «Новости».

По мнению думского комитета по труду, данные вопросы уже в достаточной мере урегулированы федеральным законом от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ, который содержит поправки в ТК РФ.