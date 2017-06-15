Госдума отказалась ограничивать зарплаты топ-менеджеров
Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предусматривает ограничение зарплат топ-менеджеров государственных компаний.
Автором документа выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. По его замыслу, оклады, стимулирующие и иные выплаты руководителей, замов, главных бухгалтеров и ряда других сотрудников госкорпораций не должны превышать среднемесячную зарплату президента России.
Наряду с этим проект устанавливает предельное соотношение зарплат топ-менеджеров и средней зарплаты остальных работников, сообщает РИА «Новости».
По мнению думского комитета по труду, данные вопросы уже в достаточной мере урегулированы федеральным законом от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ, который содержит поправки в ТК РФ.
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