Госдума окончательно декриминализировала побои в семье

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об отмене уголовного наказания за домашние побои.

Данное правонарушение законопроект переводит в разряд административных, при условии его совершения в первые. Депутаты назвали принятие документа «восстановлением баланса справедливости», сообщает «ТВ Центр».

Около полугода назад парламентарии приняли поправки, согласно которым семейные побои, совершенные впервые квалифицировались как уголовное деяние, тогда как аналогичное правонарушение вне семьи – как административное.