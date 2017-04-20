Госдума одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в Москве

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда столицы, подразумевающий снос пятиэтажек.

Согласно документу, граждане, переселяемые в рамках реновации, смогут получить без доплат равнозначное жилье с таким же количеством комнат. Переселять жильцов сносимых хрущевок будут в дома в том же районе или в соседнем.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в случае успешной реализации программы реновации жилья в Москве, она может быть распространена и на российские регионы, передает ТАСС.