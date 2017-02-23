Госдума одобрила ограничения на денежные переводы на Украину

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий денежные переводы из России на Украину без открытия банковского счета, говорится в сообщении, размещенном на сайте нижней палаты.

Согласно пояснительной записке к документу, ограничения касаются переводов, осуществляемых с помощью иностранных платежных систем.

За нарушение лицами, осуществившими трансграничные переводы, будет взыскиваться штраф в размере фактически произведенных платежей.

Законопроект был разработан в ответ на запрет работы российских платежных систем «Золотая корона», «Колибри», «Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko на территории Украины, сообщает «Комсомольская правда».