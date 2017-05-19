Госдума одобрила лишение гражданства за терроризм

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий отменять ранее принятые решения о предоставлении российского гражданства иностранцам, если они оказались террористами и были осуждены за это судом.

Как уточняется в материале, законопроект не позволяет лишить гражданства РФ человека, получившего этот статус по рождению.

Действующий на данный момент закон определяет, что отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если такой человек предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Согласно новому закону, отмена решения о предоставлении гражданства предусматривается за захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон воздушного, железнодорожного, водного судна, а также финансирование террористических группировок, сообщает «Интерфакс».