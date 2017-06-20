Госдума обзвонит всех граждан России для оценки своей работы
Государственная Дума России проведет масштабное исследование мнений жителей страны о своей работе.
На данную идею планируется потратить не более 29,3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Опрос будет проводиться методом телефонных звонков и интервьюирования экспертов в данной области.
Кто будет проводить исследование – пока неизвестно. Но итоги планируют подвести уже в середине июля.
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