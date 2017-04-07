Госдума обсудит ужесточение наказания для футбольных фанатов

В рамках подготовки России к проведению ЧМ-2018 по футболу Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предусматривает усиление ответственности болельщиков за нарушения правил поведения на спортивных соревнованиях.

Так, согласно документу, штраф за нарушение запрета на посещение мест соревнований штраф увеличивается вдвое – до 50 тысяч рублей.

В случаях, когда действия приводят к приостановке или прекращению соревнования, виновные могут быть наказаны штрафом в размере до 20 тысяч или арестом на 15 суток. Нарушителям-иностранцам будет грозить выдворение из страны, сообщает НСН.