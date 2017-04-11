Госдума хочет вернуть в российские школы медкабинеты

В Госдуме ведется разработка законопроекта «О возрождении школьной медицины». Он предусматривает возврат медицинских кабинетов во все школы страны.

«Суть инициативы — восстановить школьную медицину, приблизить ее к современным реалиям», — рассказала «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, принимающая участие в подготовке законопроекта.

Издание отмечает, что для того, чтобы в школе был медкабинет, ей необходимо оборудовать соответствующим помещение и передать его в систему здравоохранения или получить лицензию на медицинскую деятельность. Согласно данным Роспотребнадзора, таковую имеют только 60% образовательных учреждений.

По словам сенатора Надежды Болтенко, решением данного вопроса должны заниматься Минобрнауки и Минздрав. Кроме того, необходимо тесное взаимодействие школ с территориальными поликлиниками на случай возникновения эпидемиологических ситуаций.