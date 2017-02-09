Госдума готовится обсудить запрет на регистрацию «позорящих» имен

Действующее законодательство не обязывает родителей давать детям необычные или «креативные» имена, которые явно не нарушают интересы и права ребенка. В нижней палате намерены исправить эту ситуацию и рассмотреть соответствующий законопроект.

«Думаю, рассмотрим в конце февраля в первом чтении», - цитирует ТАСС заявление главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

В конце января проект закона, автором которого выступила сенатор Валентина Петренко. По ее мнению, в федеральный закон «Об актах гражданского состояния» необходимо внести поправки, запрещающие регистрацию имен, которые содержат цифровые или буквенные обозначения, числительные, символы «или их любую комбинацию, ранги, должности» и так далее.

Инициативу и концепцию законопроекта поддержало правительство. «Регулирование требуется, правительство это поддерживает, но к критериям нужно подходить очень осторожно», - прокомментировали в Министерстве юстиции.