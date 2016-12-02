Госдума досрочно прекратила полномочия богатого депутата

Госдума досрочно прекратила полномочия одного из самых богатых парламентариев, депутата от партии «Единая Россия» Александра Скоробогатько.

Ранее депутат написал заявление о добровольном отказе от мандата 21 ноября, однако мотивы своего решения не пояснил. В 2015 году Скоробогатько заработал 745,1 миллиона рублей.

В декларации он отметил в качестве источника доходов аппарат Госдумы и банк ВТБ 24. В этом году депутат занял 40 место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes с состоянием в 2,3 миллиарда долларов.

Место Скоробогатько в Думе пока остается вакантным, сообщает «РИА Новости».