Госдума досрочно прекратила полномочия богатого депутата
Госдума досрочно прекратила полномочия одного из самых богатых парламентариев, депутата от партии «Единая Россия» Александра Скоробогатько.
Ранее депутат написал заявление о добровольном отказе от мандата 21 ноября, однако мотивы своего решения не пояснил. В 2015 году Скоробогатько заработал 745,1 миллиона рублей.
В декларации он отметил в качестве источника доходов аппарат Госдумы и банк ВТБ 24. В этом году депутат занял 40 место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes с состоянием в 2,3 миллиарда долларов.
Место Скоробогатько в Думе пока остается вакантным, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Беспилотник ВВС США был замечен у линии разграничения в Донбассе
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии