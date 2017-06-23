Госдума будет следить за расследованием дела о гибели «пьяного» мальчика

Госдума поручила комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по вопросам семьи, женщин и детей обратиться к руководству МВД и Генпрокуратуры России о личном контроле за ходом следствия резонансного ДТП в Балашихе.

Кроме того, парламентарии и одобрили проект постановления о получении от информации о расследовании. Депутаты сделали акцент на противоречивых сведениях об обстоятельствах происшествия и результатах экспертизы, послуживших поводами для возмущения общественности, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в конце апреля – под колесами автомобиля, которым управляла женщина-водитель, погиб шестилетний мальчик. Согласно данным экспертизы, в крови ребенка содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения. Родители погибшего мальчика потребовали провести повторную экспертизу, которая подтвердила первоначальный результат. Некоторые специалисты полагают, что алкоголь мог попасть в кровь ребенка уже после его смерти.

Кроме того, некоторое время назад автотехнической экспертизой было установлено, что женщина могла избежать наезда на ребенка, если бы применила экстренное торможение.

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