Госдума будет фильтровать предложения депутатов

Госдума будет фильтровать скандальные предложения депутатов, желающих «попиариться». В нижней палате парламента разработали систему предварительного контроля вносимых депутатами законопроектов.

Согласно поправкам, председатель Госдумы Вячеслав Володин сможет контролировать все вносимые законопроекты.

«Слишком часто отдельный депутат самоходный пытается использовать законодательную инициативу в качества средства самопиара. Это попытка не дать привязываться журналистам к заведомо непроходной инициативе и рассказывать об антинародном характере деятельности Государственной думы», - цитирует «Федерал пресс» слова политолога Константина Калачева.

По его словам, новый механизм направлен на повышение авторитета парламента.

Среди громких предложений депутатов стали, например, запрет фрилансерам выезжать за пределы РФ, запрет беби-боксов, сокращение числа пенсионеров в стране, запрет на демонстрацию своей сексуальной ориентации и многие другие.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость В Москве назвали самые редкие имена новорожденных

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО