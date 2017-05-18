Госдума будет фильтровать предложения депутатов

Госдума будет фильтровать скандальные предложения депутатов, желающих «попиариться». В нижней палате парламента разработали систему предварительного контроля вносимых депутатами законопроектов.

Согласно поправкам, председатель Госдумы Вячеслав Володин сможет контролировать все вносимые законопроекты.

«Слишком часто отдельный депутат самоходный пытается использовать законодательную инициативу в качества средства самопиара. Это попытка не дать привязываться журналистам к заведомо непроходной инициативе и рассказывать об антинародном характере деятельности Государственной думы», - цитирует «Федерал пресс» слова политолога Константина Калачева.

По его словам, новый механизм направлен на повышение авторитета парламента.

Среди громких предложений депутатов стали, например, запрет фрилансерам выезжать за пределы РФ, запрет беби-боксов, сокращение числа пенсионеров в стране, запрет на демонстрацию своей сексуальной ориентации и многие другие.